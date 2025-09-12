Нацбанк показав курс долара і євро на понеділок 15 вересня
Фото: Getty Images
Офіційний курс євро до гривні у понеділок 15 вересня знизиться на 12 копійок до 48,39 грн.
Про це свідчить офіційний курс НБУ.
Своєю чергою, курс долара укріпиться на 3 копійки до 41,28.
Офіційні курси на понеділок 15 вересня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США - 41,28 грн (41,31 грн станом на 12 вересня);
- 1 євро - 48,39 грн (48,27 грн станом на 12 вересня).
