Нацбанк показав курс долара і євро на четвер 18 вересня

Офіційний курс євро до гривні у четвер 18 вересня укріпиться на 12 копійок до 48,77 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою, курс долара подорожчає на 2 копійки до 41,19 грн.

Офіційні курси на четвер 18 вересня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,19 грн (41,17 грн станом на 17 вересня);

1 євро - 48,77 грн (48,65 грн станом на 17 вересня).

