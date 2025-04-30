Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 1 травня

Офіційний курс долара до гривні зменшиться у четвер: 1 травня іноземна валюта подешевшає на 9 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на четвер 1 травня.

Своєю чергою, курс євро зменшиться на 12 копійок.

Офіційні курси на четвер встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,47 грн ( 41,56 грн станом на 28 квітня);

грн ( грн станом на 28 квітня); 1 євро — 47,16 грн (47,28 грн станом на 28 квітня).

Нагадаємо:

22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.