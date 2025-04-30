Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 1 травня
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Офіційний курс долара до гривні зменшиться у четвер: 1 травня іноземна валюта подешевшає на 9 копійок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на четвер 1 травня.
Своєю чергою, курс євро зменшиться на 12 копійок.
Офіційні курси на четвер встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,47 грн (41,56 грн станом на 28 квітня);
- 1 євро — 47,16 грн (47,28 грн станом на 28 квітня).
Нагадаємо:
22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.