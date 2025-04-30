Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 1 мая
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Официальный курс доллара к гривне уменьшится в четверг: 1 мая иностранная валюта подешевеет на 9 копеек.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на четверг 1 мая.
В свою очередь, курс евро уменьшится на 12 копеек.
Официальные курсы на четверг установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,47 грн(41,56 грн по состоянию на 28 апреля);
- 1 евро - 47,16 грн (47,28 грн по состоянию на 28 апреля).
Напомним:
22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.