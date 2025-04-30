Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 1 мая

Официальный курс доллара к гривне уменьшится в четверг: 1 мая иностранная валюта подешевеет на 9 копеек.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на четверг 1 мая.

В свою очередь, курс евро уменьшится на 12 копеек.

Официальные курсы на четверг установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,47 грн (41,56 грн по состоянию на 28 апреля);

грн грн по состоянию на 28 апреля); 1 евро - 47,16 грн (47,28 грн по состоянию на 28 апреля).

Напомним:

22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.