"Гарчить, але не кусає": фондовий ринок відреагував на відтермінування мит Трампа

Основні індекси Уолл-стріт у вівторок загалом утримувалися на стабільному рівні: занепокоєння через нову митну атаку президента Дональда Трампа частково компенсувалися зростанням надій на нові переговори з торговельними партнерами США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У понеділок Трамп попередив як основних партнерів — Японію і Південну Корею, так і менш впливових гравців, що з 1 серпня набудуть чинності нові високі мита США. Водночас він залишив можливість відтермінування, якщо країни нададуть нові пропозиції.

Головний торговий переговорник Японії Рьосей Аказава провів 40-хвилинну телефонну розмову з міністром торгівлі США Говардом Латником. Сторони домовилися "активно" продовжувати переговори.

Станом на 17:00 за східним часом:

Індекс Dow Jones знизився на 33,58 пункту (0,08%) — до 44 372,78;

Індекс S&P 500 виріс на 6,03 пункту (0,10%) — до 6 236,25;

Nasdaq Composite піднявся на 37,51 пункту (0,18%) — до 20 450,02.

Настрої на ринку покращилися порівняно з понеділком, коли індекси різко знизилися на тлі оголошення про тарифи.

Серед секторів S&P 500 лідирував енергетичний сектор (+1%), тоді як комунальні послуги втратили 1,3%.

Серед акцій великих компаній акції Tesla подорожчали на 1,5% після найбільшого за останній місяць денного падіння напередодні.

"Ринок заспокоює те, що ситуацію знову відклали, і загальне очікування таке: багато галасу — мало наслідків", — зазначив Бен Лейдлер, головний стратег з акцій в Bradesco BBI.

Швидке відновлення ринку контрастує з різким падінням після анонсу мит у "День визволення" три місяці тому — тоді Nasdaq увійшов у "ведмежу зону", а Dow і S&P 500 перейшли у фазу корекції.

З того часу Уолл-стріт відновився, а минулого тижня Nasdaq і S&P 500 оновили історичні максимуми, чому сприяв сильний ринок праці, який зменшив побоювання рецесії.

"Ми поки що не побачили серйозних економічних наслідків від значного підвищення тарифів", — додав Лейдлер.

Наразі США уклали торговельні угоди лише з Великою Британією та Вʼєтнамом.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп опублікував нові листи до торгових партнерів США про тарифи, з найвищою ставкою 40%.