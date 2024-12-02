Вкладники збанкрутілих банків недоотримали десятки мільярдів з продажу активів – аудит

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продав активи збанкрутілих банків за суттєво нижчою ціною, ніж їх балансова або оціночна вартість.

Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

На думку служби, це призвело до втрат десятків мільярдів гривень для вкладників і кредиторів банків.

Основним завданням Фонду є повернення вкладів фізичних осіб у разі ліквідації банків. Для цього активи неплатоспроможних банків реалізуються через відкриті торги, зокрема через електронну систему "Prozorro.Продажі".

Зокрема, балансова вартість проданих активів становила 631,2 млрд грн, їх оціночна вартість – 92,3 млрд грн. Утім, фактично отримано лише 21,2 млрд грн, що складає всього 3,4% від балансової вартості та 23% від оціночної, повідомляє голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва.

Одна з основних проблем під час реалізації активів – знецінення їхньої вартості.

Наприклад, пул активів трьох банків було продано всього за 124,6 млн грн, тоді як оціночна вартість лише одного з них становила 228 млн грн.

Такі продажі активів банків не змогли повністю повернути кошти юридичним особам і навіть Фонду гарантування вкладів. Унаслідок цього Фонд був змушений списати 47,5 млрд грн дебіторської заборгованості збанкрутілих банків.

"Таким чином, значна сума заборгованості банків та існуюча тенденція її списання позбавляє Фонд можливості в повному обсязі погасити взяті зобов’язання", – наголосила голова Держаудитслужби.