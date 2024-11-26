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Вклади українців у банках перевищили 1,3 трильйона

Олексій Артемчук — 26 листопада, 18:50
Вклади українців у банках перевищили 1,3 трильйона

Загальна сума вкладів фізичних осіб, включаючи ФОП, у банках України зросла за жовтень на 5,9 млрд грн і склала 1,3 трлн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

З початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 96,8 млрд грн, з яких 58,7 млрд грн – реальне зростання (без урахування переоцінки гривневого еквівалента валютних вкладів).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок листопада:

  • вклади у національній валюті – 854,9 млрд грн

  • вклади в іноземній валюті – 476,7 млрд грн

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 листопада становила 3,2%, у структурі суми вкладів – 11,1%, сума їх вкладів – 147,7 млрд грн.

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