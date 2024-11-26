Вклади українців у банках перевищили 1,3 трильйона

Загальна сума вкладів фізичних осіб, включаючи ФОП, у банках України зросла за жовтень на 5,9 млрд грн і склала 1,3 трлн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

З початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 96,8 млрд грн, з яких 58,7 млрд грн – реальне зростання (без урахування переоцінки гривневого еквівалента валютних вкладів).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок листопада:

вклади у національній валюті – 854,9 млрд грн

вклади в іноземній валюті – 476,7 млрд грн

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 листопада становила 3,2%, у структурі суми вкладів – 11,1%, сума їх вкладів – 147,7 млрд грн.