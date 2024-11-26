Вклады украинцев в банках превысили 1,3 триллиона

Общая сумма вкладов физических лиц, включая ФЛП, в банках Украины выросла за октябрь на 5,9 млрд грн и составила 1,3 трлн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

С начала 2024 г. общий прирост вкладов граждан составил 96,8 млрд грн, из которых 58,7 млрд грн – реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало ноября:

вклады в национальной валюте – 854,9 млрд грн

вклады в иностранной валюте – 476,7 млрд грн

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 ноября составила 3,2%, в структуре суммы вкладов – 11,1%, сумма их вкладов – 147,7 млрд грн.