Видатки загального фонду держбюджету досягли 3 трильйонів з початку року

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 3 трлн грн за січень – листопад 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що це на 365,7 млрд грн, або на 13,9%, більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У листопаді було витрачено 340,9 млрд грн бюджетних грошей. У структурі видатків найбільше спрямовано:

1,2 трлн грн – на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у листопаді – 115,3 млрд грн) або 38,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – листопад 2024 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 876,6 млрд грн.

463 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг ( у листопаді – 46,1 млрд грн) або 15,4% від загального обсягу видатків.

510,6 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у листопаді – 44,6 млрд грн) або 17% від загального обсягу видатків.

330,0 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (у листопаді – 63,6 млрд грн) або 11% від загального обсягу видатків.

286,7 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у листопаді – 43,2 млрд грн) або 9,6% від загального обсягу.

163 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у листопаді – 16 млрд грн) або 5,4% від загального обсягу.

Нагадаємо:

Видатки державного бюджету за 11 місяців 2024 року становили 3775 млрд грн, що більше, ніж було передбачено на цей рік.