Видатки на оборону сягнули 1,8 трильйона з початку року

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-листопаді 2024 року становили 1,8 трлн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що це 58,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

З них у листопаді використано з держбюджету – 206,4 млрд грн.

Кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

У Мінфіні додали, що безпека й оборона залишається найбільшою статтею видатків державного бюджету.

Нагадаємо:

Видатки державного бюджету за 11 місяців 2024 року становили 3775 млрд грн, що більше, ніж було передбачено на цей рік.