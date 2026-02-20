Фондовий ринок відреагував на скасування мит Трампа

Акції на Уолл-стріт зросли в п'ятницю, а найбільше додав технологічний сектор: індекс Nasdaq очолив підйом після того, як Верховний суд Сполучених Штатів скасував глобальні мита президента Дональд Трамп.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це принесло полегшення інвесторам після того, як слабші, ніж очікувалося, економічні дані раніше того дня погіршили настрої.

Верховний суд США, у якому більшість становлять консервативні судді, ухвалив рішення 6-3 проти глобальних мит, запроваджених на підставі федерального закону, призначеного для надзвичайних ситуацій на національному рівні.

Оголошені 2 квітня "мита Дня визволення" передбачали базову ставку 10% на весь імпорт до Сполучених Штатів, а також додаткові ставки 15%–50% для більшості країн; багато з них згодом переглянули й знизили.

Трамп назвав рішення "ганьбою" і заявив, що має запасний план, повідомили джерела Reuters.

Хоча фондові ринки відновилися після розпродажу, спричиненого оголошенням мит торік, компанії та споживачі все ще стикаються з наслідками цих зборів.

Також піднялися акції сонячних компаній, зокрема First Solar і Canadian Solar, а також забудовників PulteGroup і Lennar.

"Ще надто рано робити широкі висновки… спочатку сприйняття буде таким, що це може послабити частину інфляційного тиску, якщо рішення Верховного суду матиме стійкий ефект", — сказав Майкл Джеймс, трейдер із продажу акцій у Rosenblatt Securities у Лос-Анджелес. "Тому ви бачите помітне ралі не лише на ринку загалом, а й особливо в компаніях, пов'язаних зі споживачами".

Тисячі компаній у світі подали позови, оскаржуючи масштабні мита Трампа, і вимагають повернення сплачених зборів. За оцінкою економістів Penn-Wharton Budget Model, існує ризик, що доведеться повернути понад 175 млрд доларів із зібраних у США митних надходжень.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 114,02 пункта, або на 0,23%, до 49 509,18. S&P 500 додав 43,72 пункта, або 0,64%, до 6 905,61. Nasdaq Composite піднявся на 250,31 пункта, або 1,10%, до 22 933,03.

Читайте, з чого починалася торгова війна Трампа проти світу тут: Трамп оголосив "торгову війну" проти всіх. Як реагує світ?

Нагадаємо:

Верховний суд США скасував масштабні глобальні мита президента Дональда Трампа, підірвавши його ключову економічну політику і завдавши йому найбільшої юридичної поразки від моменту повернення в Білий дім.