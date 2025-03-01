Уряд затвердив механізм розподілу коштів для публічних інвестиційних проєктів

Уряд затвердив механізм розподілу коштів з держбюджету на фінансування публічних інвестиційних проектів з Єдиного портфелю публічних інвестицій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

28 лютого 2025 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Деякі питання розподілу публічних інвестицій".

Документ передбачає запровадження механізму розподілу коштів державного бюджету України на підготовку і реалізацію публічних інвестиційних проектів.

Єдиний проєктний портфель передбачає пріоритезацію інвестпроектів та формується відповідно до їх важливості для стратегічних цілей держави і регіональних потреб громад.

Також схвалена Урядом постанова передбачає створення Міжвідомчої комісії, яка займатиметься розподілом коштів на фінансування інвестиційних проектів з держбюджету або з державною підтримкою.

Міжвідомчу комісію очолить Міністр фінансів України, до неї також увійдуть представники Мінфіну, Мінекономіки, Мінрозвитку, МОЗ, МОН, Міненерго, Мінцифри, культури і стратегічних комунікацій, Мінсоцполітики, МВС, МЗС, Мін’юсту, Міндовкілля, Мінагрополітики, Мінмолодьспорту, Мінветеранів.

Прийняття постанови передбачено Дорожньою картою реформування управління публічними інвестиціями на 2024–2028 роки та Меморандумом з МВФ про економічну та фінансову політику від 4 жовтня 2024 року.