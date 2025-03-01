Правительство утвердило механизм распределения средств для публичных инвестиционных проектов

Правительство утвердило механизм распределения средств из госбюджета на финансирование публичных инвестиционных проектов из Единого портфеля публичных инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

28 февраля 2025 года Кабинет Министров Украины принял постановление "Некоторые вопросы распределения публичных инвестиций".

Документ предусматривает введение механизма распределения средств государственного бюджета Украины на подготовку и реализацию публичных инвестиционных проектов.

Единый проектный портфель предусматривает приоритезацию инвестпроектов и формируется в соответствии с их важностью для стратегических целей государства и региональных потребностей общин.

Также одобренное Правительством постановление предусматривает создание Межведомственной комиссии, которая будет заниматься распределением средств на финансирование инвестиционных проектов из госбюджета или с государственной поддержкой.

Межведомственную комиссию возглавит Министр финансов Украины, в нее также войдут представители Минфина, Минэкономики, Минразвития, Минздрава, МОН, Минэнерго, Минцифры, культуры и стратегических коммуникаций, Минсоцполитики, МВД, МИД, Минюста, Минприроды, Минагрополитики, Минмолодежьспорта, Минветеранов.

Принятие постановления предусмотрено Дорожной картой реформирования управления публичными инвестициями на 2024-2028 годы и Меморандумом с МВФ об экономической и финансовой политике от 4 октября 2024 года.