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Правительство утвердило механизм распределения средств для публичных инвестиционных проектов

Владимир Туник-Фриз — 1 марта, 17:09
Правительство утвердило механизм распределения средств для публичных инвестиционных проектов
GETTY IMAGES

Правительство утвердило механизм распределения средств из госбюджета на финансирование публичных инвестиционных проектов из Единого портфеля публичных инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

28 февраля 2025 года Кабинет Министров Украины принял постановление "Некоторые вопросы распределения публичных инвестиций".

Документ предусматривает введение механизма распределения средств государственного бюджета Украины на подготовку и реализацию публичных инвестиционных проектов.

Единый проектный портфель предусматривает приоритезацию инвестпроектов и формируется в соответствии с их важностью для стратегических целей государства и региональных потребностей общин.

Также одобренное Правительством постановление предусматривает создание Межведомственной комиссии, которая будет заниматься распределением средств на финансирование инвестиционных проектов из госбюджета или с государственной поддержкой.

Межведомственную комиссию возглавит Министр финансов Украины, в нее также войдут представители Минфина, Минэкономики, Минразвития, Минздрава, МОН, Минэнерго, Минцифры, культуры и стратегических коммуникаций, Минсоцполитики, МВД, МИД, Минюста, Минприроды, Минагрополитики, Минмолодежьспорта, Минветеранов.

Принятие постановления предусмотрено Дорожной картой реформирования управления публичными инвестициями на 2024-2028 годы и Меморандумом с МВФ об экономической и финансовой политике от 4 октября 2024 года.

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