Фондовий ринок відреагував рекордом на вхід Microsoft до "клубу $4 трильйонів"

Індекс S&P 500 та Nasdaq досягли нових рекордів, оскільки рекордні доходи Microsoft дозволили технологічному гіганту перевищити позначку в $4 трильйони і зміцнили довіру інвесторів, які активно інвестують в штучний інтелект.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Microsoft стала другою публічною компанією після Nvidia, яка перевищила $4 трильйони ринкової вартості, після того, як компанія оприлюднила свої рекордні результати.

Meta Platforms також зросла на 12,1% до історичного максимуму на початку торгів, після того як соціальна мережа прогнозувала доходи за третій квартал, що значно перевищили очікування, завдяки впливу штучного інтелекту на її основний рекламний бізнес.

Акції Nvidia також зросли більше ніж на 1%.

Індекс технологічного сектора S&P та індекс комунікаційних послуг досягли нових рекордів, збільшившись на 1,2% та більше ніж на 3% відповідно.

Індекс Dow Jones Industrial Average (DJI) піднявся на 88,73 пункти, або 0,20%, до 44 550,01, S&P 500 (SPX) зріс на 45,18 пункти, або 0,71%, до 6 408,08, а Nasdaq Composite (IXIC) додав 245,09 пункти, або 1,16%, до 21 374,76.

Зниження побоювань щодо глобальної торгової війни, ознаки економічної стійкості США та відновлений оптимізм щодо ШІ сприяють зростанню на Уолл-стріт.

Індекс S&P 500 та синій чип Dow знаходяться на шляху до третього місячного зростання поспіль - найтривалішого виграшного періоду за майже рік, тоді як Nasdaq спрямований на найкраще місячне зростання з березня 2024 року.

Серед інших акцій Applied Digital (APLD.O) зросла на 32,7% після того, як оператор дата-центрів перевищив прогнози щодо квартальних доходів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість спадних акцій перевищувала зростаючі в співвідношенні 1,17 до 1, а на Nasdaq - 1,16 до 1.

Нагадаємо:

Microsoft після закриття торгів перевищила $4 трлн ринкової капіталізації, ставши другою компанією після NVIDIA у "клубі $4 трлн".