Фондовый рынок отреагировал рекордом на вход Microsoft в "клуб $4 триллионов"

Индекс S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордов, поскольку рекордные доходы Microsoft позволили технологическому гиганту превысить отметку в $4 триллиона и укрепили доверие инвесторов, которые активно инвестируют в искусственный интеллект.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Microsoft стала второй публичной компанией после Nvidia, которая превысила $4 триллиона рыночной стоимости, после того, как компания обнародовала свои рекордные результаты.

Meta Platforms также выросла на 12,1% до исторического максимума в начале торгов, после того как социальная сеть прогнозировала доходы за третий квартал, значительно превысившие ожидания, благодаря влиянию искусственного интеллекта на ее основной рекламный бизнес.

Акции Nvidia также выросли более чем на 1%.

Индекс технологического сектора S&P и индекс коммуникационных услуг достигли новых рекордов, увеличившись на 1,2% и более чем на 3% соответственно.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) поднялся на 88,73 пункта, или 0,20%, до 44 550,01, S&P 500 (SPX) вырос на 45,18 пункта, или 0,71%, до 6 408,08, а Nasdaq Composite (IXIC) добавил 245,09 пункта, или 1,16%, до 21 374,76.

Снижение опасений относительно глобальной торговой войны, признаки экономической устойчивости США и восстановленный оптимизм по ИИ способствуют росту на Уолл-стрит.

Индекс S&P 500 и синий чип Dow находятся на пути к третьему месячному росту подряд - самого длительного выигрышного периода за почти год, тогда как Nasdaq направлен на лучший месячный рост с марта 2024 года.

Среди других акций Applied Digital (APLD.O) выросла на 32,7% после того, как оператор дата-центров превысил прогнозы по квартальным доходам.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превышало растущие в соотношении 1,17 к 1, а на Nasdaq - 1,16 к 1.

Напомним:

Microsoft после закрытия торгов превысила $4 трлн рыночной капитализации, став второй компанией после NVIDIA в "клубе $4 трлн".