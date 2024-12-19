Укрзалізниця отримає від ЄБРР майже пів мільярда євро: на що витратять

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть АТ "Укрзалізниця" 480 млн євро на закупівлю електровозів та будівництво мережі розподіленої електрогенерації.

Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба

Так, у межах підписаних кредитних угод під державні гарантії "Укрзалізниця" отримає позику у розмірі до 300 млн євро на закупівлю електровозів подвійного живлення.

Друга угода передбачає будівництво газової генерації електроенергії потужністю до 270 МВт, у безпосередній близькості до ключових тягових підстанцій залізниці. Очікується, що ця генерація частково покриє потреби самої УЗ та інших обʼєктів критичної інфраструктури. На це ЄБРР виділить кредит на 180 млн євро.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів погодив залучення АТ "Укрзалізниця" позики від Європейського банку реконструкції та розвитку на загальну суму 480 млн євро під державні гарантії.