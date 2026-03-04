"Укргідроенерго" замовило захист для ГЕС за мільярд: ціни будматеріалів приховані

ПрАТ "Укргідроенерго" 19 лютого без тендеру замовило ТОВ "БК "Адамант" будівництво захисної споруди трансформатора філії "Кременчуцька ГЕС" за 997,86 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Закупівлю провели без відкритих торгів. Деталі угоди, включно з цінами будматеріалів, приховано.

Також немає даних про причини обрання цієї фірми підрядником. Замовник скористався постановою Кабміну, яка дозволяє оприлюднювати ці дані через 90 днів по завершенні військового стану, оскільки замовлено роботи з захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Термін виконання будівництва ‒ червень 2028 року.

Т.в.о.генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" є Богдан Сухецький.

За даними YouControl, "БК "Адаман"" ужгородця Романа Топазли та одесита Юрія Мруця зареєстрована в 2010 році. До Мруця в числі засновників був киянин Петро Левченко.

Раніше "Адамант" входив до складу корпорації "Укрбуд", діяльність якої контролював скандальний бізнесмен та екснардеп Максим Микитась.

Топазли та Левченко також є кінцевими бенефіціарами Консорціуму "Адамант і Кінтегро", заснованого "БК "Адамант" та ТОВ "Грантбуд" та разом з громадянином Азербайджану Габілем Аслановим - бенефіціарами Консорціуму "Адамант і Рамзі".

Журналісти пов'язували "Адамант" з ТОВ "Еко-Буд-Трейд", що має ознаки контролю київським бізнесменом-втікачем Денисом Комарницьким.

Нагадаємо:

ПрАТ "Укргідроенерго" 31 грудня 2025 року замовило ПрАТ "Страхова компанія "Колоннейд Україна" страхування відповідальності вищих посадових осіб – гендиректора, голови і членів наглядової ради за 2,38 млн грн.