Українські облігації падають: інвестори розчаровані "мирними" надіями на Трампа

Державні облігації України стали одними з найгірших серед країн, що розвиваються — з початку року вони втратили понад 10% у доларовому вираженні.

Про це пише Bloomberg.

Це сталося після зростання на початку 2024 року, коли ринки вірили у можливу мирну угоду за участі Дональда Трампа.

"Обіцянка забезпечити мир на наступний день після інавгурації зіткнулася з реальністю, що Путін не хоче миру", — прокоментував інвестиційний директор Aberdeen Investments Віктор Сабо.

Інвестори стримують ентузіазм: лондонський хедж-фонд Frontier Road зосередився на корпоративних паперах, які вважає менш вразливими до геополітичної нестабільності.

У Bank of America зберігають рекомендацію щодо українського боргу, однак застерігають про "ризики зниження", поки війна триває вже четвертий рік. У Morgan Stanley прогнозують бойові дії щонайменше до 2025 року.

Паралельно фондові індекси в Польщі, Чехії та Угорщині показали зростання понад 30% у доларах з початку року. Місцеві валюти теж зміцнилися, на фоні рішень країн ЄС інвестувати сотні мільярдів євро в оборону через побоювання, що Трамп обмежить підтримку Європі.

Нагадаємо:

Основний індекс Варшавської фондової біржі WIG показав один із найвищих темпів зростання у світі, піднявшись з початку року майже на 29%.