Українцям розповіли, як боротимуться зі спецпенсіями, які сягають до 100 тисяч

Мінсоцполітики напрацьовано три важливих законопроєкти про спецпенсії, які мають сприяти виправленню недоліків чинного законодавства та встановленню більшої справедливості в системі пенсійного забезпечення. Планується запровадити обмежуючі коефіцієнти на найбільші пенсії.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Зокрема, мова йде про обмеження пенсій, які на сьогодні можуть становити 60, 80 чи навіть 100 тисяч гривень і вище.

Обмежуючі коефіцієнти дозволять зменшити величезну різницю між так званими "спеціальними" і загальними пенсіями.

Механізм працюватиме так, що чим вищим є розмір пенсії, тим більший коефіцієнт буде застосовуватись.

Зокрема:

до частини пенсії, що перевищує 23 610 грн та не перевищує 25 971 грн, буде застосовуватись коефіцієнт 0,5;

до частини пенсії, що перевищує 25 971 грн та не перевищує 30 693 грн - 0,4

до частини пенсії, що перевищує 30 693 грн та не перевищує 40 137 грн - 0,3

до частина пенсії, що перевищує 40 137 грн, та не перевищує 49 581 грн - 0,2

до частини пенсії, що перевищує 49 581 грн - 0,1.

Під дію норми підпаде близько 17,6 тис. "спеціальних" пенсіонерів.

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