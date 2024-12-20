Украина получит первые средства от США за счет замороженных российских активов

Украина начинает получать первые средства США за счет замороженных российских активов: Всемирный банк предоставит 2 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Исполнительный совет Всемирного банка одобрил это решение накануне, а сегодня соответствующие соглашения подписало Министерство финансов Украины.

Средства распределят следующим образом:

1 млрд долларов будет предоставлен в виде безвозвратного гранта из фонда Всемирного банка FIF за счет взноса США в рамках инициативы G7.

Еще 1,05 миллиарда долларов будет предоставлено в форме займа под гарантии от правительств Японии и Великобритании.

Украина выполнила все необходимые меры для получения средств, добавил Шмыгаль.

Напомним:

Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг о решении выплачивать Украине с начала 2025 года заем в рамках макрофинансовой помощи в 18,1 млрд евро, который будет погашаться за счет доходов с замороженных российских активов..