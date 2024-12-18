Україна отримала від ЄС 4,1 мільярда євро за програмою Ukraine Facility
Україна отримала 4,1 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Це другий регулярний платіж, виділений Європейською Комісією в рамках цього інструменту. Черговий транш став результатом виконання нашою державою всіх заходів, визначених Планом України", - розповів Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що загальна допомога за ініціативою Ukraine Facility становить 16,1 млрд євро у 2024 році, а загалом у її межах передбачено надання Україні 50 млрд євро.
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Нагадаємо:
Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах програми підтримки Ukraine Facility.
Ukraine Facility – програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.
У травні Рада Європейського Союзу ухвалила план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.