Хвилювання американців щодо зростання цін досягли рекорду за 32 роки

Споживчі настрої в США у березні різко погіршилися, оскільки довгострокові інфляційні очікування досягли найвищого рівня за 32 роки.

Про це пише газета Financial Times.

Індекс споживчих настроїв Університету Мічигану впав до значення 57,9 у березні, що стало третім поспіль місячним зниженням і найнижчим рівнем із листопада 2022 року.

Побоювання щодо інфляції на рік уперед зросли до 4,9%, що є найвищим показником із листопада 2022 року. Довгострокові інфляційні побоювання підскочили до 3,9% із 3,5%, досягнувши максимального рівня з 1993 року.

Звіт опубліковано за кілька днів до рішення Федеральної резервної системи щодо монетарної політики, яке очікується в середу.

Попри те, що голова ФРС Джером Павелл у січні заявив, що центробанк "не поспішає" змінювати відсоткові ставки, політики стикаються з дедалі більшим обсягом даних, які вказують на занепокоєння споживачів і бізнесу через потенційний вплив американських тарифів на торговельних партнерів та інші заходи адміністрації Трампа.

Довідка. Довгострокові інфляційні очікування (побоювання) — це прогнози споживачів, бізнесу та фінансових аналітиків щодо рівня інфляції на тривалий період, зазвичай 5–10 років уперед. Вони показують, наскільки люди очікують зростання цін у майбутньому та можуть впливати на економічну політику, рівень зарплат, відсоткові ставки та інвестиційні рішення.

Нагадаємо:

У січні рівень інфляції в США зріс до 3%, що посилює аргументи на користь того, щоб Федеральний резерв поки що не знижував процентні ставки.