У “ДТЕК” розповіли, якими будуть відключення світла у Києві та двох областях

"ДТЕК" оприлюднила графіки відключень світла у Києві, Київській та Одеській областях 29 листопада.

Київ:

6 група: світло буде відсутнє з 10:00 до 17:00 та з 19:00 до 23:00.

5 група: світла не буде з 01:00 до 05:00, з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00.

4 група: світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

3 група: світло буде відсутнє з 00:00 до 01:00, з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

2 група: світло буде відсутнє з 00:00 до 01:00 та з 06:00 до 08:00, з 13:00 до 19:00.

1 група: світло вимикатимуть з 00:00 до 01:00, з 04:00 до 08:00 та з 13:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00.

Київщина:

1 група: світло вимикатимуть з 00:00 до 01:00, з 12:00 до 19:00 та з 21:00 до 23:00.

2 група: світло буде відсутнє з 00:00 до 01:00, з 03:00 до 07:00, з 12:00 до 16:00 та з 21:00 до 24:00.

3 група: світло буде відсутнє з 00:00 до 01:00, з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.

4 група: світло буде відсутнє з 00:00 до 01:00, з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.

5 група: світла не буде з 00:00 до 04:00, з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00.