У “ДТЕК” розповіли, якими будуть відключення світла у Києві та двох областях
"ДТЕК" оприлюднила графіки відключень світла у Києві, Київській та Одеській областях 29 листопада.
Київ:
1 група: світло вимикатимуть з 00:00 до 01:00, з 04:00 до 08:00 та з 13:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00.
2 група: світло буде відсутнє з 00:00 до 01:00 та з 06:00 до 08:00, з 13:00 до 19:00.
3 група: світло буде відсутнє з 00:00 до 01:00, з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
4 група: світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
5 група: світла не буде з 01:00 до 05:00, з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00.
6 група: світло буде відсутнє з 10:00 до 17:00 та з 19:00 до 23:00.
Київщина:
1 група: світло вимикатимуть з 00:00 до 01:00, з 12:00 до 19:00 та з 21:00 до 23:00.
2 група: світло буде відсутнє з 00:00 до 01:00, з 03:00 до 07:00, з 12:00 до 16:00 та з 21:00 до 24:00.
3 група: світло буде відсутнє з 00:00 до 01:00, з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
4 група: світло буде відсутнє з 00:00 до 01:00, з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
5 група: світла не буде з 00:00 до 04:00, з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00.
6 група: світло буде відсутнє з 09:13 до 05:00, з 14:00 до 16:00 та з 18:00 до 22:00.
Одещина:
1 група: світло вимикатимуть з 04:00 до 07:00, з 12:00 до 17:00 та з 21:00 до 24:00.
2 група: світло буде відсутнє з 06:00 до 08:00 та з 13:00 до 19:00.
3 група: світло буде відсутнє з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
4 група: світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
5 група: світла не буде з 09:00 до 13:00, з 14:00 до 16:00 та з 18:00 до 22:00.
6 група: світло буде відсутнє з 01:00 до 05:00, з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00.
Дніпропетровщина:
1 група: світло вимикатимуть з 00:00 до 01:00, з 04:00 до 08:00, з 13:00 до 19:00 та з 22:00 до 24:00.
2 група: світло буде відсутнє з 00:00 до 01:00, з 06:00 до 08:00 та з 13:00 до 17:00.
3 група: світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
4 група: світло буде відсутнє з 00:00 до 01:00, з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
5 група: світла не буде з 01:00 до 05:00, з 10:00 до 17:00 та з 19:00 до 23:00.
6 група: світло буде відсутнє з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00