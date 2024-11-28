В ДТЭК рассказали, какими будут отключения света в Киеве и двух областях

"ДТЭК" обнародовала графики отключений света в Киеве, Киевской и Одесской областях 29 ноября.

Киев:

6 группа: свет будет отсутствовать с 10:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00.

5 группа: света не будет с 01:00 до 05:00, с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00.

4 группа: свет будет отсутствовать с 00:00 до 02:00, с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

3 группа: свет будет отсутствовать с 00:00 до 01:00, с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

2 группа: свет будет отсутствовать с 00:00 до 01:00 и с 06:00 до 08:00, с 13:00 до 19:00.

1 группа: свет будут выключать с 00:00 до 01:00, с 04:00 до 08:00 и с 13:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00.

Киевщина:

1 группа: свет будут выключать с 00:00 до 01:00, с 12:00 до 19:00 и с 21:00 до 23:00.

2 группа: свет будет отсутствовать с 00:00 до 01:00, с 03:00 до 07:00, с 12:00 до 16:00 и с 21:00 до 24:00.

3 группа: свет будет отсутствовать с 00:00 до 01:00, с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

4 группа: свет будет отсутствовать с 00:00 до 01:00, с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

5 группа: света не будет с 00:00 до 04:00, с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.