У деяких житлових масивах Києва на понад добу знизять тиск води

У деяких житлових масивах Києва з 22:00 26 листопада до 10:00 28 листопада буде знижений тиск.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" виконуватимуть заміну засувки діаметром 800 мм для подальшого ремонту магістрального водопроводу на вулиці Зодчих, де сталося пошкодження.

Зниження тиску водопостачання можливе на таких житлових масивах: