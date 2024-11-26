В некоторых жилых массивах Киева на более, чем сутки снизят давление воды

В некоторых жилых массивах Киева с 22:00 26 ноября до 10:00 28 ноября будет понижено давление.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" будут выполнять замену задвижки диаметром 800 мм для последующего ремонта магистрального водопровода по улице Зодчих, где произошло повреждение.

Снижение давления водоснабжения возможно на следующих жилых массивах: