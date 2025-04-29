СБУ затримала керівництво заводу, який постачав армії браковані міни

Служба безпеки викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів. Затримано гендиректора заводу на Дніпропетровщині та його першого заступника.

Про це повідомила прес-служба СБУ, передає Оборонка.

"Затримано гендиректора оборонного заводу та його першого заступника, які поставили до ЗСУ партію боєприпасів, що виявилися непридатними до бойового застосування. Крім очільників держпідприємства співробітники СБУ затримали екскерівника одного з військових представництв Міноборони та очільника групи контролю відповідного підрозділу", – йдеться у заяві СБУ.

Слідчі виявили, що на початку 2024 року керівництво заводу уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для ЗСУ, яким мало поставити великі партії 120 мм мінометних пострілів.

Утім для серійного виробництва снарядів завод використовував неякісні матеріали та виконував роботи з дефектом, що призвело до неспрацювання капсуля основного метального заряду та відсутності стабільної роботи всього порохового заряду.

У такий спосіб організатори оборудки намагалися здешевити виробництво, щоб отримати більший прибуток із держзамовлення.

До реалізації схеми керівництво заводу залучило військових представників, які мали би здійснювати контроль якості. За матеріалами справи, військові чиновники свідомо заплющили очі на браковану партію боєприпасів і написали неправдивий звіт.

Чотирьом затриманим видали підозру ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке призвело до тяжких наслідків). Їм загрожує до 15 років в'язниці.

Скандал із постачанням бракованих мін на фронт стався восени 2024-го року. Тоді виявилось, що одне з оборонних підприємств відвантажило військовим десятки тисяч боєприпасів з неякісними комплектуючими, а також суттєво зірвало терміни постачання боєприпасів за контрактом із Міноборони.

Раніше Мінстратегпром повідомив, що завод-виробник замінив усі браковані мінита вдосконалив їх технологію та контроль якості.