У 2024 році українці встановили рекорд інвестицій в ОВДП

У 2024 році українці інвестували в ОВДП рекордний обсяг коштів - 639,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Це на понад 73 млрд грн більше, ніж за 2023 рік, що свідчить про зростання інтересу українців до ОВДП", - йдеться у повідомленні.

Станом на 30 грудня 2024 року у власності українців перебувають облігації на загальну суму 1,84 трлн грн.

У відомстві пояснили, що ці кошти забезпечують Сили оборони всім необхідним і спрямовуються на закупівлю зброї, набоїв, дронів, одягу, харчування, медикаментів.

Нагадаємо:

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-листопаді 2024 року становили 1,8 трлн гривень.