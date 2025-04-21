Долар встановив антирекорд на тлі конфлікту Трампа та ФРС

У понеділок долар різко впав на тлі невизначеності в економічній політиці США після нових нападок Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Про це пише газета Financial Times.

Курс долара опустився до найнижчого рівня за три роки щодо кошика основних торговельних валют. Золото зросло до нового рекорду — $3 385 за тройську унцію. Швейцарський франк подорожчав на 1% до $0,8069 — це максимум за десять років. Євро та єна також зміцнилися більш ніж на 1% щодо долара.

Американські держоблігації почали продавати. Прибутковість 10-річних облігацій США зросла на 0,035 відсоткового пункту — до 4,36%, а 30-річних — на 0,065 пункту, до 4,86%. Зазвичай прибутковість зростає, коли ціни на облігації падають.

"Ми спостерігаємо розрив у взаємозв’язку між валютним ринком і ринком облігацій", — зазначила Паріша Саймбі, валютна стратегиня BNP Paribas в Азії. — "Зазвичай долар і прибутковість облігацій не падають одночасно. А зараз прибутковість зростає, але долар все одно слабшає — це нетипово".

"Оскільки ризик рецесії в США зростає, а торговельна напруга через мита не зникає, глобальні інвестори можуть переглядати свої портфелі", — додала Саймбі, зазначивши, що євро та єна можуть зростати через повернення капіталів до Європи та Японії.

"Ми спостерігаємо нову хвилю відтоку доларів за даними нашої системи iFlow", — повідомив стратег BNY Ві Кхун Чонг, маючи на увазі внутрішні аналітичні дані банку.

Ці рухи на ринку почалися після того, як директор Національної економічної ради Кевін Гассет заявив, що Трамп і далі "вивчатиме можливість" звільнення Джерома Пауелла. Раніше Трамп публічно заявив, що має право його звільнити.

"Якщо ви вважаєте, що Трамп не має права засмучуватись через дії ФРС, то вам, мабуть, доведеться це пояснити", — сказав Гассет журналістам у п’ятницю, коли американські ринки були закриті.

Реакція ринку в Азії в понеділок стала першою відповіддю на ці заяви. Торги були млявими через святковий день у Гонконгу та Австралії (Великдень).

Фондові індекси Японії та Тайваню впали на 1,4% і 1,2% відповідно, тоді як китайський індекс CSI 300 виріс на 0,2%. Ф’ючерси на індекси S&P 500 і Nasdaq знизилися на 0,8%.

Трамп неодноразово тиснув на Пауелла, вимагаючи зниження відсоткових ставок. ФРС поки що утримувалась від змін у 2025 році після трьох знижень ставок у 2024-му.

Нагадаємо:

Ціна золота досягла рекордного рівня 21 квітня на тлі занепокоєння щодо глобального економічного зростання через торговельну війну між США та Китаєм.