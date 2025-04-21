Доллар установил антирекорд на фоне конфликта Трампа и ФРС

В понедельник доллар резко упал на фоне неопределенности в экономической политике США после новых нападок Дональда Трампа на главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Об этом пишет газета Financial Times.

Курс доллара опустился до самого низкого уровня за три года по отношению к корзине основных торговых валют. Золото выросло до нового рекорда - $3 385 за тройскую унцию. Швейцарский франк подорожал на 1% до $0,8069 - это максимум за десять лет. Евро и иена также укрепились более чем на 1% по отношению к доллару.

Американские гособлигации начали продавать. Доходность 10-летних облигаций США выросла на 0,035 процентного пункта - до 4,36%, а 30-летних - на 0,065 пункта, до 4,86%. Обычно доходность растет, когда цены на облигации падают.

"Мы наблюдаем разрыв во взаимосвязи между валютным рынком и рынком облигаций", - отметила Париша Саймби, валютный стратег BNP Paribas в Азии, - "Обычно доллар и доходность облигаций не падают одновременно. А сейчас доходность растет, но доллар все равно слабеет - это нетипично".

"Поскольку риск рецессии в США растет, а торговое напряжение из-за пошлин не исчезает, глобальные инвесторы могут пересматривать свои портфели", - добавила Саймби, отметив, что евро и иена могут расти из-за возвращения капиталов в Европу и Японию.

"Мы наблюдаем новую волну оттока долларов по данным нашей системы iFlow", - сообщил стратег BNY Ви Кхун Чонг, имея в виду внутренние аналитические данные банка.

Эти движения на рынке начались после того, как директор Национального экономического совета Кевин Гассет заявил, что Трамп продолжит "изучать возможность" увольнения Джерома Пауэлла. Ранее Трамп публично заявил, что имеет право его уволить.

"Если вы считаете, что Трамп не имеет права расстраиваться из-за действий ФРС, то вам, пожалуй, придется это объяснить", - сказал Гассет журналистам в пятницу, когда американские рынки были закрыты.

Реакция рынка в Азии в понедельник стала первым ответом на эти заявления. Торги были вялыми из-за праздничного дня в Гонконге и Австралии (Пасха).

Фондовые индексы Японии и Тайваня упали на 1,4% и 1,2% соответственно, тогда как китайский индекс CSI 300 вырос на 0,2%. Фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,8%.

Трамп неоднократно давил на Пауэлла, требуя снижения процентных ставок. ФРС пока воздерживалась от изменений в 2025 году после трех снижений ставок в 2024-м.

Напомним:

Цена золота достигла рекордного уровня 21 апреля на фоне беспокойства относительно глобального экономического роста из-за торговой войны между США и Китаем.