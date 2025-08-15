Сыновья Трампа начали "охоту" на Bitcoin-компании в Азии

Американская компания по добыче криптовалюты, поддерживаемая Дональдом Трампом-младшим и Эриком Трампом, ищет компании в Азии для накопления Bitcoin, по словам людей, знакомых с ситуацией.

Об этом сообщает газета Financial Times.

American Bitcoin, которая уже создает собственный "стратегический" резерв Bitcoin, начала обсуждать возможные покупки с инвесторами.

Компания планирует приобрести публичную компанию в Японии и, возможно, в Гонконге, по словам трех человек, знакомых с вопросом.

Она намерена использовать эти компании для накопления криптовалюты, следуя стратегии Майкла Сейлора.

Семья Трампов активно инвестирует в криптовалюту в последние месяцы, что способствовало росту цены Bitcoin и буму так называемых криптовалютных казначейских компаний, которые продают акции или долговые обязательства и используют полученные средства для покупки токенов. Это происходит на фоне изменения регуляторной политики США в отношении цифровых активов.

Казначейские компании позволяют инвесторам делать ставки на криптовалюту через фондовый рынок, что для многих трейдеров проще, чем владеть токенами напрямую.

Рыночная стоимость Strategy, которая первой внедрила эту стратегию, выросла до почти $110 млрд, несмотря на то, что компания владеет около 629 000 Bitcoin, оцениваемых в $76 млрд.

American Bitcoin заявила в пресс-релизе, что ее "амбиция заключается в том, чтобы создать самую сильную и эффективную платформу для накопления Bitcoin в мире, с акцентом на эффективность операций, активное управление казначейством и создание долгосрочной стоимости для акционеров".

Азия давно является местом с большим количеством любительских трейдеров, заинтересованных в криптовалюте, и Гонконг пытается стать центром цифровых активов. Новые казначейские компании на этих местных рынках могут открыть новый пул спроса.

American Bitcoin готовится выйти на биржу в США в сентябре через обратное слияние с майнинговой компанией Gryphon Digital Mining, которая торгуется на Nasdaq. Эрик Трамп является соучредителем и главным стратега American Bitcoin.

Напомним:

Компания Trump Media & Technology Group Corp., которой принадлежит Truth Social, приобрела Bitcoin и связанные с ними ценные бумаги на сумму около $2 миллиардов в рамках ранее объявленного плана превратиться в компанию с криптовалютной казной.