Рупія зафіксувала найгірше падіння за пів року через мита США

Індійська рупія завершила п’ятий тиждень падіння, зафіксувавши найбільше послідовне зниження за останні пів року.

Про це пише Reuters.

Валютний курс рупії закрився незначним зростанням на рівні 87,6550 за долар США порівняно з 87,7025 у четвер. Зростання попиту на долар, головним чином з боку імпортерів нафти, після початкових мінімумів підштовхнуло курс USD/INR вгору.

За підсумками тижня рупія втратила 0,1% вартості, після падіння на 1,2% минулого тижня, і знизилася приблизно на 3% за останні п’ять тижнів.

Тиск на індійську валюту посилився через позицію Індії серед країн, що найбільше постраждали від торговельної політики Трампа, зокрема через новий 25% тариф на індійські товари.

Цей крок поставив Індію в один ряд із Бразилією, яка також зіткнулася з високими імпортними митами, що викликало занепокоєння на ринках через можливий вплив на рух капіталу і настрої інвесторів щодо індійських активів.

Загроза досягнення рекордно низького рівня рупії змусила Резервний банк Індії майже щоденно втручатися, щоб стримати подальше падіння, зазначили трейдери.

Резервний банк відновив інтервенції на ринку NDF для керування волатильністю рупії, повідомили чотири банкири Reuters.

Ринкові учасники очікують подальшого зниження валютних резервів, які за тиждень, що закінчився 1 серпня, скоротилися більш ніж на 9 мільярдів доларів, що свідчить про інтервенції на спотовому ринку.

Водночас частина експертів висловлює надію на досягнення домовленості найближчим часом.