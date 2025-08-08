Рупия зафиксировала худшее падение за полгода из-за пошлин США

Индийская рупия завершила пятую неделю падения, зафиксировав самое большое последовательное снижение за последние полгода.

Об этом пишет Reuters.

Валютный курс рупии закрылся незначительным ростом на уровне 87,6550 за доллар США по сравнению с 87,7025 в четверг. Рост спроса на доллар, главным образом со стороны импортеров нефти, после начальных минимумов подтолкнул курс USD/INR вверх.

По итогам недели рупия потеряла 0,1% стоимости, после падения на 1,2% на прошлой неделе, и снизилась примерно на 3% за последние пять недель.

Давление на индийскую валюту усилилось из-за позиции Индии среди стран, наиболее пострадавших от торговой политики Трампа, в частности из-за нового 25% тарифа на индийские товары.

Этот шаг поставил Индию в один ряд с Бразилией, которая также столкнулась с высокими импортными пошлинами, что вызвало беспокойство на рынках из-за возможного влияния на движение капитала и настроения инвесторов в отношении индийских активов.

Угроза достижения рекордно низкого уровня рупии заставила Резервный банк Индии почти ежедневно вмешиваться, чтобы сдержать дальнейшее падение, отметили трейдеры.

Резервный банк возобновил интервенции на рынке NDF для управления волатильностью рупии, сообщили четыре банкира Reuters.

Рыночные участники ожидают дальнейшего снижения валютных резервов, которые за неделю, закончившуюся 1 августа, сократились более чем на 9 миллиардов долларов, что свидетельствует об интервенциях на спотовом рынке.

В то же время часть экспертов выражает надежду на достижение договоренности в ближайшее время.