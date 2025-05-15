Крах імперій шахраїв: Telegram закрив чорни ринки на $35 мільярдів

Два великі цифрові чорні ринки, які працювали через платформу Telegram, були видалені.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Йдеться про Xinbi Guarantee та Huione Guarantee - китайськомовні майданчики, які обслуговували кіберзлочинців та шахраїв.

Згідно з даними дослідницької компанії у сфері блокчейну Elliptic, ці два ринки з 2021 року здійснили операції на понад 35 мільярдів доларів, що в рази перевищує обсяг операцій на інших чорних ринках, таких як сумнозвісна Silk Road, яка торгувала наркотиками в даркнеті.

"Це серйозний удар по онлайн-шахраям, які покладалися на ці ринки для купівлі викрадених даних, послуг з відмивання грошей і телекомунікаційної інфраструктури", - зазначили в Elliptic.

У короткій заяві англійською мовою, опублікованій на своєму сайті, Huione Guarantee - яка певний час працювала під назвою "Haowang Guarantee" - підтвердила, що була заблокована Telegram у вівторок і "припиняє роботу з цього моменту".

Huione Guarantee є дочірньою компанією Huione Group, яка базується в Камбоджі та також володіє сервісами Huione Pay і Huione Crypto, згідно з заявами офіційних осіб США.

Минулого року Reuters повідомляло, що Huione Pay отримав криптовалюту на понад 150 000 доларів з цифрового гаманця, який використовувала північнокорейська хакерська група Lazarus.

Після цього, на початку цього місяця, США ухвалили рішення заборонити Huione Group доступ до фінансової системи США.

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