Крах империй мошенников: Telegram закрыл черные рынки на $35 миллиардов

Два крупных цифровых черных рынка, которые работали через платформу Telegram, были удалены.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Речь идет о Xinbi Guarantee и Huione Guarantee - китайскоязычных площадках, которые обслуживали киберпреступников и мошенников.

Согласно данным исследовательской компании в сфере блокчейна Elliptic, эти два рынка с 2021 года совершили операции на более 35 миллиардов долларов, что в разы превышает объем операций на других черных рынках, таких как печально известная Silk Road, которая торговала наркотиками в даркнете.

"Это серьезный удар по онлайн-мошенникам, которые полагались на эти рынки для покупки похищенных данных, услуг по отмыванию денег и телекоммуникационной инфраструктуры", - отметили в Elliptic.

В коротком заявлении на английском языке, опубликованном на своем сайте, Huione Guarantee - которая некоторое время работала под названием "Haowang Guarantee" - подтвердила, что была заблокирована Telegram во вторник и "прекращает работу с этого момента".

Huione Guarantee является дочерней компанией Huione Group, которая базируется в Камбодже и также владеет сервисами Huione Pay и Huione Crypto, согласно заявлениям официальных лиц США.

В прошлом году Reuters сообщало, что Huione Pay получил криптовалюту на более 150 000 долларов с цифрового кошелька, который использовала северокорейская хакерская группа Lazarus.

После этого, в начале этого месяца, США приняли решение запретить Huione Group доступ к финансовой системе США.

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