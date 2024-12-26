Світовий банк покращив прогноз зростання ВВП Китаю на 2024 та 2025 роки
Світовий банк підвищив прогноз зростання ВВП Китаю на 2024 та 2025 роки, чим підтвердив, що стимули уряду щодо покращення економіки матимуть позитивний ефект.
Про це пише CNBC.
Згідно з прогнозом банку, у 2024 році зростання ВВП становитиме 4,9%, а не 4,8%, як Світовий банк прогнозував у червні. У 2025 році зростання сповільниться до 4,5%, а не до 4,1%.
Світовий банк переглянув прогноз, ґрунтуючись на тенденції зростання експорту Китаю в останні місяці. Так, у жовтні продажі китайських товарів за кордон зросли на 12% до максимуму за 27 місяців (309 млрд дол).
Також Світовий банк очікує на позитивний ефект від оголошених останнім часом владою Китаю кроків зі стимулювання економіки. У листопаді Китай представив пакет стимулів з підтримки економіки на суму 1,4 трлн дол.
Водночас у Світовому банку вказують, що Китай поки що не вирішив системних проблем в економіці, пов'язаних із кризою на ринку нерухомості та падінням споживчого попиту.
Нагадаємо:
ВВП Китаю зріс у річному вираженні на 4,7% у другому кварталі, і це найнижчий темп зростання економіки країни за останні п'ять кварталів.
Інвестори та аналітики очікують, що Китай виділить до 2 трлн юанів (283 млрд дол) на нові фіскальні стимули, оскільки Пекін прагне підтримати свою економіку та підвищити довіру до неї.
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