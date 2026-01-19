Митні погрози Трампа через Гренландію вдарили по фондових ринках в Європі та світі

У понеділок світові фондові ринки просіли, а долар ослаб проти "тихих гаваней" — єни та швейцарського франка — після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив додатковими тарифами на товари з європейських країн, які виступають проти його планів щодо "поглинання" Гренландії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціни на золото й срібло підскочили до нових рекордних максимумів, тоді як нафта знизилася на тлі побоювань, що можлива торговельна війна між США та Європою вдарить по світовому зростанню й попиту.

Касові торги акціями в США в понеділок не проводяться через День Мартіна Лютера Кінга, однак ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq упали більш ніж на 1,2%.

У Європі індекс STOXX 600 знизився на 1,2%. "Блакитні фішки" у Франкфурті, Парижі та Лондоні просіли в діапазоні від 0,4% до 1,7%.

Японський Nikkei втратив 0,7%, тоді як найширший індекс MSCI для акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону (без Японії) майже не змінився.

Трамп заявив, що запровадить додаткові 10% мита з 1 лютого на товари, імпортовані з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії та Британії, а з 1 червня підвищить їх до 25%, якщо не буде досягнуто угоди щодо Гренландії.

Найбільші країни ЄС засудили тарифні погрози як шантаж, а Франція запропонувала відповісти низкою економічних контрзаходів, які раніше не застосовувалися. ЄС і Британія торік погодили торговельні угоди зі США.

"Очевидно, що фінансові ринки реагують на нові тарифні погрози", — сказав Джордж Лагаріас, головний економіст Forvis Mazars. "Дуже ймовірно, що Білий дім системно використовуватиме загрозу тарифів — навіть коли угоди вже були укладені".

Варіанти відповіді ЄС включають пакет власних тарифів на 93 млрд євро ($108 млрд) імпорту зі США, який на шість місяців був призупинений на початку серпня, а також заходи в межах Інструменту протидії примусу (Anti-Coercion Instrument), що можуть ударити по торгівлі послугами США або інвестиціях.

Тарифні погрози також обіцяють напружені кілька днів у Давосі, де світові лідери зберуться на Всесвітньому економічному форумі у Швейцарії, зокрема й велика делегація США на чолі з Трампом.

Нагадаємо:

Всупереч риториці уряду США, вартість американських імпортних мит не лягає на плечі імпортерів – 96 відсотків митного тягаря несуть імпортери та споживачі в США.