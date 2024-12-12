Суд Нідерландів підтвердив незаконність захоплення РФ активів "Приватбанку" в Криму

Верховний суд Нідерландів підтвердив арбітражні рішення, що встановлюють незаконну експропріацію Росією активів "Приватбанку" в Криму.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

6 грудня 2024 року Верховний суд Нідерландів залишив у силі арбітражні рішення, якими Арбітражний суд у справі щодо захисту інвестицій "Приватбанку" проти Росії визнав, що країнанезаконно експропріювала активи банку в Криму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Верховний суд остаточно і повністю відхилив заперечення Росії проти проміжного арбітражного рішення від 24 лютого 2017 року та часткового арбітражного рішення від 04 лютого 2019 року.

Пресслужба фінустанови стверджує, що рішення Верховного суду відкриває шлях до остаточного визначення Арбітражним судом суми збитків та шкоди "Приватбанку", завданої Росією. За даними ЕП йдеться про вимоги банку на понад мільярд доларів.

Нагадаємо:

У листопаді 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив рішення на користь державного "Ощадбанку" щодо компенсації збитків, завданих внаслідок анексії Криму Російською Федерацією.

Сума відшкодування становить 1,3 мільярда доларів плюс відсотки.

У травні 2018 року арбітраж у Гаазі виніс перше, прецедентне рішення про присудження компенсації - 159 млн доларів на користь 18 компаній, пов'язаних з групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

15 лютого 2019 року Постійна палата третейського суду в Гаазі офіційно оприлюднила часткове арбітражне рішення на користь "Приватбанку" у справі проти Російської Федерації.

У липні 2022 року Апеляційний суд у Нідерландах залишив в силі арбітражні рішення щодо незаконності експропріації Росією активів ПриватБанку в Криму внаслідок незаконної анексії українського півострова.