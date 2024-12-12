Суд Нидерландов подтвердил незаконность захвата РФ активов "Приватбанка" в Крыму

Верховный суд Нидерландов подтвердил арбитражные решения, устанавливающие незаконную экспроприацию Россией активов "Приватбанка" в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

6 декабря 2024 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе арбитражные решения, которыми Арбитражный суд по делу о защите инвестиций "Приватбанка" против России признал, что страна незаконно экспроприировала активы банка в Крыму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Верховный суд окончательно и полностью отклонил возражения России против промежуточного арбитражного решения от 24 февраля 2017 года и частичного арбитражного решения от 04 февраля 2019 года.

Пресс-служба финучреждения утверждает, что решение Верховного суда открывает путь к окончательному определению Арбитражным судом суммы убытков и ущерба "Приватбанка", нанесенного Россией. По данным ЭП речь идет о требованиях банка на более миллиарда долларов.

Напомним:

В ноябре 2018 года Арбитражный трибунал в Париже принял решение в пользу государственного "Ощадбанка" по компенсации убытков, причиненных в результате аннексии Крыма Российской Федерацией..

Сумма возмещения составляет 1,3 миллиарда долларов плюс проценты.

В мае 2018 года арбитраж в Гааге вынес первое, прецедентное решение о присуждении компенсации - 159 млн долларов в пользу 18 компаний, связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

15 февраля 2019 года Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу "Приватбанка" в деле против Российской Федерации.

В июле 2022 года Апелляционный суд в Нидерландах оставил в силе арбитражные решения о незаконности экспроприации Россией активов ПриватБанка в Крыму вследствие незаконной аннексии украинского полуострова.