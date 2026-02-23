Стало відомо, коли США перестануть стягувати мита, які скасував суд

Митно-прикордонна служба США заявила, що припинить стягнення мит, запроваджених на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) у вівторок — більш ніж через три дні після того, як Верховний суд США визнав ці збори незаконними.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У повідомленні для перевізників у системі Cargo Systems Messaging Service (CSMS) відомство зазначило, що з вівторка деактивує всі тарифні коди, пов'язані з попередніми наказами президента США Дональда Трампа, виданими в межах IEEPA.

Зупинка стягнення тарифів за IEEPA збігається із запровадженням Трампом нового 15% глобального тарифу на підставі іншої юридичної норми — як заміни митам, які Верховний суд скасував у п'ятницю.

CBP не пояснила, чому продовжувала стягувати ці тарифи в пунктах пропуску протягом кількох днів після рішення Верховного суду. У повідомленні також не було інформації про можливі повернення коштів імпортерам.

У відомстві підкреслили, що зупинка стягнення не впливає на інші тарифи, запроваджені Трампом, зокрема в межах статті 232 про національну безпеку та статті 301 щодо недобросовісних торговельних практик.

"CBP надаватиме додаткові роз'яснення торговельній спільноті через повідомлення CSMS за потреби", — заявили у відомстві.

Нагадаємо:

Верховний суд США скасував масштабні глобальні мита президента Дональда Трампа, підірвавши його ключову економічну політику і завдавши йому найбільшої юридичної поразки від моменту повернення в Білий дім.

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що підвищить з 10% до 15% тимчасову митну ставку на імпорт до США з усіх країн, яку він ввів після того, як Верховний суд США виніс рішення проти його митної програми, заснованої на законі про економічну надзвичайну ситуацію.

Єврокомісія заявила, що Сполучені Штати мають дотримуватися умов торговельної угоди між ЄС і США, досягнутої торік, після того як Верховний суд США скасував глобальні тарифи Дональда Трампа, а він у відповідь запровадив нові мита "для всіх".