SpaceX приховувала, що залучає інвестиції з Китаю через офшори
SpaceX Ілона Маска дозволяє китайським інвесторам купувати частки компанії, якщо гроші проходять через офшорні зони, такі як Кайманові Острови.
Про це пише ProPublica.
Як доказ видання наводить показання у суді, де фінансовий директор SpaceX Брет Джонсен і головний інвестор Ікбалджіт Келон підтвердили цей механізм.
"Основний механізм полягає в тому, що ці інвестори приходитимуть через проміжні організації, які вони або хтось інший створять", — пояснив Келон.
ProPublica зазначає, що хоча SpaceX уникала прямих інвестицій з Китаю через свою роль оборонного підрядника, компанія допускає їх через офшорні структури.
Експерти з національної безпеки США стурбовані, адже свідчення показують, що Ілон Маск має глибші зв'язки з Китаєм, ніж відомо публічно. Зокрема, його компанія SpaceX прагне приховати ці зв'язки від американських регуляторів.
Нагадаємо:
SpaceX Ілона Маска уклала 344 контракти з урядом США на 3,8 млрд дол у 2024 році, але компанія прагне ще більших угод.
Російський сенатор Сулейман Керімов, який є одним з найбагатших людей країни, мав частку в очолюваній Маском компанії SpaceX через трастовий фонд навіть після того, як на нього були накладені санкції першою адміністрацією Трампа.