Bitcoin "пробил" рубеж цены в 100 тысяч долларов

Цена крупнейшей криптовалюты мира Bitcoin снова пересекла отметку в 100 тысяч долларов за единицу цифровой валюты.

Об этом свидетельствуют данные платформы CoinDesk.

По состоянию на 18:29 стоимость Bitcoin составляла 100794 доллара. В последний раз криптовалюта торговалась на таком уровне в январе 2025 года.

Капитализации криптовалюты составляла чуть более 2 триллионов долларов.

В то же время вторая криптовалюта мира - Etherium - пересек отметку в 2 тысячи долларов за единицу. За сутки этот криптоактив подорожал более чем на 11%.

Как пишет агентство Bloomberg, рост Bitcoinподпитан ожиданиями ослабления торгового напряжения после того, как президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Великобританией.

Напомним:

Стоимость Bitcoin впервые превысила 100 тысяч долларов США в начале декабря 2024 года. Тогда причиной стали инвесторы, которые сделали ставку на новые объявления о номинациях в следующей администрации США.

В 2024 году Bitcoin более чем удвоился благодаря одобрению регулятором рынков США биржевых фондов, привязанных к его спотовой цене, и оптимизма относительно ослабления регуляторных препятствий после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.