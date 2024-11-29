Шмигаль розповів про стан енергосистеми України після атак РФ

Ситуація в українській енергосистемі після останньої атаки РФ складна, але контрольована.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Станом на зараз ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами "Укренерго". Важливо, що система зберегла і зберігає цілісність", - розповів він.

За його словами, енергетики та інші фахівці працюють цілодобово, щоб подолати наслідки атаки.

Крім того, він нагадав, що для бізнесу, який імпортує або власними силами виробляє 60% від свого обсягу споживання, відключення не застосовуються.

Нагадаємо:

В четвер, 28 листопада, Росія вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у низці регіонів України.