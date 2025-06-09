Російська "інфляція шаурми": великий стрибок

У Росії різко подорожчала шаурма. За рік її середня вартість збільшилася на 39% - з 269 до 374 рублів.

Про це пише The Moscow Times.

У дослідження потрапили всі формати закладів громадського харчування, зокрема невеликі вуличні точки і кафе, де продають класичний варіант шаурми, до якого входять курка, овочі та соус у лаваші.

Стрибок ціни відразу на 105 рублів став найзначнішим за останні три роки. Серед основних причин - подорожчання інгредієнтів, логістики, оренди, а також індексація заробітних плат у сфері гостинності та громадського харчування. При цьому попит на шаурму продовжує зростати: за рік продажі збільшилися на 28%, а кількість торгових точок - на 38%.

Влітку 2024 року Роскачество спільно з Федерацією рестораторів і готельєрів почало формувати національний стандарт для шаурми і шаверми. Він включатиме вимоги до інгредієнтів, процесу виготовлення, зберігання і транспортування кінцевого продукту. Крім того, у ГОСТі закріплять допустиму радіоактивність і токсичність шаурми. Передбачається, що він набуде чинності 2025 року.