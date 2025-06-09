Российская "инфляция шаурмы": большой скачок

В России резко подорожала шаурма. За год ее средняя стоимость увеличилась на 39% - с 269 до 374 рублей.

Об этом пишет The Moscow Times.

В исследование попали все форматы заведений общественного питания, в том числе небольшие уличные точки и кафе, где продают классический вариант шаурмы, в который входят курица, овощи и соус в лаваше.

Скачок цены сразу на 105 рублей стал самым значительным за последние три года. Среди основных причин - подорожание ингредиентов, логистики, аренды, а также индексация заработных плат в сфере гостеприимства и общественного питания. При этом спрос на шаурму продолжает расти: за год продажи увеличились на 28%, а количество торговых точек - на 38%.

Летом 2024 года Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров начало формировать национальный стандарт для шаурмы и шавермы. Он будет включать требования к ингредиентам, процессу изготовления, хранению и транспортировке конечного продукта. Кроме того, в ГОСТе закрепят допустимую радиоактивность и токсичность шаурмы. Предполагается, что он вступит в силу в 2025 году.