Мінекономіки РФ суттєво погіршило економічні прогнози: цифри видалили після публікації

Міністерство економіки РФ оновило макропрогноз щодо розвитку російської економіки, параметри прогнозу з посиланням на міністерство опублікував російський "Комерсант", але незабаром видалив статтю.

Про це повідомляє російське медіа The Bell.

Міністерство економіки РФ оновило макропрогноз російської економіки, який підготувало, але поки не опублікувало.

Як повідомляє The Bell, судячи з усього, параметрами макропрогнозу Мінекономіки РФ поділилося з російським "Комерсантом", але з якихось причин видання вирішило зняти опублікований на сайті матеріал на цю тему.

Водночас текст статті як і раніше доступний у форматі миттєвого перегляду у Telegram.

За інформацією The Bell із посиланням на статтю "Комерсанта":

Головна зміна — зниження очікувань щодо зростання ВВП: у 2025 році прогноз переглянуто з 2,5% до 1%, у 2026 році — з 2,4% до 1,3%.

Знижено і прогноз щодо інвестицій: у 2026 році замість очікуваного раніше зростання на 3% тепер закладається спад на 0,5%. Мінекономіки пояснює це "високою базою останніх років" і жорсткою грошово-кредитною політикою.

Прогноз щодо промислового виробництва знижено з 2,6% до 1,5% у 2025 році і з 2,9% до 2,3% — у 2026-му.

Зовнішньоекономічна кон'юнктура оцінюється краще: профіцит зовнішньої торгівлі товарами в 2025 році очікується на рівні 106,9 млрд дол (проти 86,8 млрд дол в квітневій версії прогнозу Мінекономіки РФ).

Курс російського рубля зміцниться до 86,1 рублів за долар замість 94,3 в середньому за рік. Однак у 2026 році курс впаде — до 92,2 руб./$.

Мінекономіки РФ прогнозує ціну нафти Brent у 70 дол за барель у 2025–2027 роках (раніше очікували 72 дол у 2026–2027 рр.).

Нагадаємо:

Міністерство фінансів Росії запропонувало законопроєкт про підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22%.