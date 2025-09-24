Минэкономики РФ существенно ухудшило экономические прогнозы: цифры удалили после публикации

Министерство экономики РФ обновило макропрогноз по развитию российской экономики, параметры прогноза со ссылкой на министерство опубликовал российский "Коммерсант", но вскоре удалил статью.

Об этом сообщает российское медиа The Bell.

Министерство экономики РФ обновило макропрогноз российской экономики, который подготовило, но пока не опубликовало.

Как сообщает The Bell, судя по всему, параметрами макропрогноза Минэкономики РФ поделилось с российским "Коммерсантом", но по каким-то причинам издание решило снять опубликованный на сайте материал на эту тему.

В то же время текст статьи по-прежнему доступен в формате мгновенного просмотра в Telegram.

По информации The Bell со ссылкой на статью "Коммерсанта":

Главное изменение - снижение ожиданий по росту ВВП: в 2025 году прогноз пересмотрен с 2,5% до 1%, в 2026 году - с 2,4% до 1,3%.

Снижен и прогноз по инвестициям: в 2026 году вместо ожидаемого ранее роста на 3% теперь закладывается спад на 0,5%. Минэкономики объясняет это "высокой базой последних лет" и жесткой денежно-кредитной политикой.

Прогноз по промышленному производству снижен с 2,6% до 1,5% в 2025 году и с 2,9% до 2,3% - в 2026-м.

Внешнеэкономическая конъюнктура оценивается лучше: профицит внешней торговли товарами в 2025 году ожидается на уровне 106,9 млрд долл (против 86,8 млрд долл в апрельской версии прогноза Минэкономики РФ).

Курс российского рубля укрепится до 86,1 рублей за доллар вместо 94,3 в среднем за год. Однако в 2026 году курс упадет - до 92,2 руб./$.

Минэкономики РФ прогнозирует цену нефти Brent в 70 долл за баррель в 2025-2027 годах (ранее ожидали 72 долл в 2026-2027 гг.).

Напомним:

Министерство финансов России предложило законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%.