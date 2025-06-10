Світові акції відреагували на надію прогресу у торгових переговорах між США та Китаєм

У вівторок світові фондові ринки зросли, а долар трохи зміцнився на тлі очікувань другого дня переговорів між США та Китаєм, оскільки з'явилися обережні сигнали, що напруження між двома найбільшими економіками світу може почати спадати.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Слідом за ринками Азії, ф’ючерси на європейські індекси EUROSTOXX 50 та FTSE піднялися приблизно на 0,1%, як і американські ф’ючерси на Nasdaq і S&P 500, які також вказували на зростання на відкритті торгів у США.

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив хід переговорів, які завершилися в понеділок увечері та мали продовжитися у вівторок. До другого дня перемов долучилися міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Латнік та торговий представник США Джеймісон Грір, які зустрілися зі своїми китайськими колегами.

Будь-який прогрес у переговорах може позитивно вплинути на ринки, адже попередні нестабільні рішення Трампа щодо мит і загострення відносин між США та Китаєм підірвали обидві економіки, порушили ланцюги постачання і загрожували глобальному економічному зростанню.

В Азії акції також зросли — широкий індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI (за винятком Японії) піднявся на 0,7%, досягнувши найвищого рівня з січня 2022 року.

"Попри оптимізм інвесторів щодо торговельної політики, це не означає, що всі мита буде скасовано," — зазначив Йонас Ґолтерман, заступник головного економіста ринку в Capital Economics. Він очікує, що США збережуть мита на китайські товари на рівні близько 40%, а загальне 10% мито на імпорт у США, ймовірно, залишиться.

У Токіо увага була прикута до заходів, які уряд Японії розглядає для стабілізації нестабільного ринку держоблігацій (JGB). Міністр фінансів Кацуно́бу Като повідомив, що обговорюються заходи для стимулювання внутрішнього попиту на японські держоблігації.

Доходність 10-річних японських облігацій знизилася на 0,01% до 1,46%, а 30-річних — на 0,03% до 2,88%. Минулого місяця доходність довгострокових облігацій зросла до рекордного рівня через зниження інтересу з боку традиційних покупців, таких як страхові компанії, і занепокоєння з приводу зростання глобального боргу.

"Волатильність у довгостроковому сегменті викликана дисбалансом між попитом і пропозицією, що виник після початку нормалізації балансу Банку Японії," — сказав Джастін Генг, стратег із процентних ставок HSBC для Азійсько-Тихоокеанського регіону.

На валютному ринку долар намагався відновитися після падіння в понеділок. Проти єни він піднявся на 0,19% до 144,83. Євро опустився на 0,17% до $1,14, а британський фунт — на 0,07% до $1,3537.

Нестабільна торговельна політика Трампа і побоювання щодо зростання держборгу США зменшили довіру інвесторів до американських активів, що послабило долар, який уже втратив понад 8% з початку року.

Нагадаємо:

Високопосадовці зі США та Китаю у вівторок продовжать торговельні переговори в Лондоні, сподіваючись досягти прориву в питанні експортного контролю на рідкісноземельні елементи, які загрожують глобальним перебоям у ланцюжках постачань та уповільненню економічного зростання.