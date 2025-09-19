ПриватБанк і Visa продовжили безкоштовну доставку карток Україною та за кордон

Державний ПриватБанк спільно з міжнародною платіжною системою Visa продовжили програму безкоштовної доставки банківських карток Україною та ще до понад 60 країн у 2025 році. Про це повідомляє пресслужба банку.

Мета програми — забезпечити українцям у різних країнах зручний і безперебійний доступ до фінансових послуг, зокрема оплату товарів, зняття готівки та онлайн-розрахунки.

Як працює міжнародна доставка

Замовити або перевипустити картку Visa можна через застосунок "Приват24". Оформлення триває кілька хвилин. Картки доставляють "Нова пошта" та "Укрпошта" від 7 до 30 днів залежно від країни.

Безкоштовна доставка доступна для всіх типів карток Visa, зокрема для "Універсальної" (у тому числі Gold), карток для соціальних виплат, пенсій тощо.

За кордон картки доставляють у понад 60 країн. Актуальний перелік країн доступний під час оформлення у "Приват24".

З моменту запуску послуги найбільший попит зафіксовано у Польщі, Німеччині та Чехії. Серед користувачів переважають жінки, а найбільш активна аудиторія — молодь віком 18–35 років, додають у ПриватБанку.

Як замовити картку з доставкою

У застосунку "Приват24" обрати картку для перевипуску або нову. Натиснути "Замовити картку" → "Міжнародна доставка" (якщо доставка за кордон). Ввести адресу, контактний номер телефону та email. Підтвердити замовлення.

У межах України доставка здійснюється "Новою поштою" протягом 1–5 днів — як у відділення, так і в поштомати.

Автоматичне продовження терміну дії

З початку повномасштабної війни Visa та ПриватБанк автоматично продовжили термін дії карток клієнтів, щоб забезпечити стабільний доступ до фінансових сервісів. Для онлайн-оплат можна також миттєво оформити цифрову картку. Більше деталей — у мобільному застосунку "Приват24" та на офіційному сайті банку.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2024 року Приватбанк спрямовує до державного бюджету 32,1 мільярдів гривень дивідендів, що становить 80% чистого прибутку.