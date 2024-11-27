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У податковому комітеті запропонують скасувати оподаткування "заднім числом" – нардеп

Артур Крижний — 27 листопада, 15:26
У податковому комітеті запропонують скасувати оподаткування заднім числом – нардеп

На засіданні податкового комітету ВР запропонують скасувати оподаткування "заднім числом" для ФОПів в ухваленому податковому законопроєкту №11416-д.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Пропоновані зміни включають:

  • Скасування оподаткування "заднім числом" для ФОПів. Замість дати 1 жовтня 2024 року оподаткування почне діяти з моменту набрання чинності законом.
  • Збереження чинної ставки податку для є-резидентів.
  • Чітке формулювання моменту, з якого набуває чинності нове оподаткування.

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