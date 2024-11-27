У податковому комітеті запропонують скасувати оподаткування "заднім числом" – нардеп

На засіданні податкового комітету ВР запропонують скасувати оподаткування "заднім числом" для ФОПів в ухваленому податковому законопроєкту №11416-д.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Пропоновані зміни включають: