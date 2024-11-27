У податковому комітеті запропонують скасувати оподаткування "заднім числом" – нардеп
На засіданні податкового комітету ВР запропонують скасувати оподаткування "заднім числом" для ФОПів в ухваленому податковому законопроєкту №11416-д.
Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.
Пропоновані зміни включають:
- Скасування оподаткування "заднім числом" для ФОПів. Замість дати 1 жовтня 2024 року оподаткування почне діяти з моменту набрання чинності законом.
- Збереження чинної ставки податку для є-резидентів.
- Чітке формулювання моменту, з якого набуває чинності нове оподаткування.